СК назвал сумму взятки в деле экс-гендиректора «Фонбета» Анохина

По данным следствия, директор компании хотел избежать представления в органы результатов проверки, свидетельствовавших о хищении на его предыдущем месте работы. Для этого он передал взятку в 60 миллионов рублей.

Для того, чтобы дать взятку должностному лицу, задержанный генеральный директор букмекерской компании нашел посредников — одного из руководителей подразделений столичного МВД и частного детектива. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.



Посредники договорились передать 10 миллионов рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку, при этом взяткодателю они сообщили о требуемой сумме в 60 миллионов рублей.



В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения. Прокуратура взяла дело под контроль.

