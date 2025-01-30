СК назвал сумму взятки в деле экс-гендиректора «Фонбета» Анохина
Гендиректор букмекерской компании, один из руководителей подразделений столичного МВД и юрист задержаны по делу о коррупции, сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, директор компании хотел избежать представления в органы результатов проверки, свидетельствовавших о хищении на его предыдущем месте работы. Для этого он передал взятку в 60 миллионов рублей.
Для того, чтобы дать взятку должностному лицу, задержанный генеральный директор букмекерской компании нашел посредников — одного из руководителей подразделений столичного МВД и частного детектива. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Посредники договорились передать 10 миллионов рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку, при этом взяткодателю они сообщили о требуемой сумме в 60 миллионов рублей.
В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения. Прокуратура взяла дело под контроль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru