Задержаны четверо иностранцев, подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье
Правоохранители задержали четверых иностранных граждан, подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Ранее стало известно, что в ночь на среду несколько человек с битами ворвались в магазин в селе Новопетровское, напав на сотрудников. Одна из продавцов погибла на месте, двое работников получили травмы. Нападавшие похитили из кассы 96 тысяч рублей и скрылись.
«Задержаны четверо граждан одного из соседних государств, подозреваемых в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч.4 ст.162 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ)», — сообщила представитель СК.
В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Кроме того, правоохранительные органы проверят легальность нахождения подозреваемых на территории РФ.
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