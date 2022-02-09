Задержаны четверо иностранцев, подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье

Правоохранители задержали четверых иностранных граждан, подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.

СМИ: Один человек погиб при нападении неизвестных на магазин в Подмосковье

Ранее стало известно, что в ночь на среду несколько человек с битами ворвались в магазин в селе Новопетровское, напав на сотрудников. Одна из продавцов погибла на месте, двое работников получили травмы. Нападавшие похитили из кассы 96 тысяч рублей и скрылись.

«Задержаны четверо граждан одного из соседних государств, подозреваемых в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч.4 ст.162 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ)», — сообщила представитель СК.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Кроме того, правоохранительные органы проверят легальность нахождения подозреваемых на территории РФ.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеНападениеМосковская Область
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