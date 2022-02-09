СМИ: Один человек погиб при нападении неизвестных на магазин в Подмосковье

Неизвестные напали на магазин в Московской области, в результате один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Подмосковье грабитель погиб при попытке взорвать банкомат

По данным агентства, инцидент произошел в селе Новопетровское. В ночь на среду несколько человек в масках и с битами напали на магазин «Пятерочка» и похитили около 200 тысяч рублей.

«Неизвестные ворвались в магазин, начали избивать битами сотрудников. В результате продавец от полученных травм умерла, еще два человека пострадали и госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы разыскивают предполагаемых злоумышленников.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеМагазиныНападениеМосковская Область
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