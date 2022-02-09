СМИ: Один человек погиб при нападении неизвестных на магазин в Подмосковье

По данным агентства, инцидент произошел в селе Новопетровское. В ночь на среду несколько человек в масках и с битами напали на магазин «Пятерочка» и похитили около 200 тысяч рублей.

«Неизвестные ворвались в магазин, начали избивать битами сотрудников. В результате продавец от полученных травм умерла, еще два человека пострадали и госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы разыскивают предполагаемых злоумышленников.

