Белый дом: Вашингтон не одобряет удары Украины за пределами государства

В США не одобряют решение украинских властей наносить удары за пределами государства. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщают «Известия».

По его словам, это относится как к передаваемому Киеву американскому оружию, так и к обучению украинских военнослужащих.

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Кирби, таким образом, прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что западные спецслужбы помогают Украине в осуществлении террористических актов в России.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные спецслужбы помогают Украине в организации терактов на территории России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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