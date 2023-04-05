Белый дом: Вашингтон не одобряет удары Украины за пределами государства
В США не одобряют решение украинских властей наносить удары за пределами государства. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщают «Известия».
По его словам, это относится как к передаваемому Киеву американскому оружию, так и к обучению украинских военнослужащих.
Кирби, таким образом, прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что западные спецслужбы помогают Украине в осуществлении террористических актов в России.
Ранее Владимир Путин заявил, что западные спецслужбы помогают Украине в организации терактов на территории России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru