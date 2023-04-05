Белый дом: Вашингтон не одобряет удары Украины за пределами государства

В США не одобряют решение украинских властей наносить удары за пределами государства. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщают «Известия».

По его словам, это относится как к передаваемому Киеву американскому оружию, так и к обучению украинских военнослужащих.