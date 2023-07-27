Задержанный ФСБ агент СБУ признался в подготовке теракта
Агент Службы безопасности Украины, задержанный сотрудниками ФСБ, признался в подготовке теракта на корабле Черноморского флота России, сообщает РИА Новости.
По его словам, он был завербовал СБУ в самом начале специальной военной операции, поддавшись пропаганде.
«В июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт» – признался задержанный.
Он также рассказал, что за успешное выполнение задания ему было обещано СБУ гражданство Украины и крупная сумма денег. Мужчина также добавил, что связь с руководством украинской разведки поддерживал через знакомую, проживающую на Украине.
Ранее СБУ признала причастность Украины к атаке на Крымский мост осенью 2022 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru