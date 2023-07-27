Задержанный ФСБ агент СБУ признался в подготовке теракта

По его словам, он был завербовал СБУ в самом начале специальной военной операции, поддавшись пропаганде.

«В июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт» – признался задержанный.

Он также рассказал, что за успешное выполнение задания ему было обещано СБУ гражданство Украины и крупная сумма денег. Мужчина также добавил, что связь с руководством украинской разведки поддерживал через знакомую, проживающую на Украине.

Ранее СБУ признала причастность Украины к атаке на Крымский мост осенью 2022 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

