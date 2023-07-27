ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота

Уточняется, что в результате оперативных действий был задержан завербованный украинской спецслужбой военный ВМФ России.

В ведомстве сообщили, что у злоумышленника специалисты изъяли два взрывных устройства общей массой в 1 кг в тротиловом эквиваленте. Вдобавок мужчину подозревают в передаче Киеву секретных сведений.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс недавно признался, что у ЦРУ сейчас есть уникальная возможность активно вербовать шпионов в России, и американская разведка готова ею воспользоваться.

