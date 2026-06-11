ФСБ задержала агента СБУ, готовившего убийство сотрудника Минобороны
ФСБ предотвратила теракт против сотрудника одного из подразделений Минобороны и задержала в Московском регионе завербованного украинскими спецслужбами иностранца. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, силовики установили и задержали гражданина иностранного государства 1990 года рождения. По заданию Киева злоумышленник должен был ликвидировать российского военнослужащего с помощью огнестрельного оружия.
Правоохранители установили, что иностранца забросили в Россию в феврале. Во время опроса фигурант признался, что был завербован Службой безопасности Украины в одной из стран Евросоюза, куда он сбежал от уголовного преследования в своем государстве. Украинские кураторы обещали иностранцу помощь в получении статуса беженца для законного пребывания в Европе.
Ранее ФСБ задержала в Петербурге россиянина за перевод денег в пользу ВСУ, напоминает Ura.ru.
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