Лукашенко пригрозил выдворить зовущие на «майданы» иностранные СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство и МИД страны не ждать его команды относительно СМИ, по его мнению, распространяющих деструктивную информацию.
В числе претензий к ним глава государства назвал «тенденциоз» и призывы к массовым беспорядкам, передаёт RT. В числе СМИ, которыми он недоволен, BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и «стримы».
Лукашенко, в частности, поинтересовался у чиновников, почему они это терпят. Он призвал не ждать окончания электоральной кампании и «выдворять» из страны те СМИ, которые не соблюдают белорусские законы и «зовут людей на «майданы».
Ранее российские сенаторы обвинили «Голос Америки», «Русскую службу ВВС», «Немецкую волну» и ряд СМИ-иноагентов в участии в кампании, целью которой была дискредитация идеи общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
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