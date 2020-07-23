Лукашенко пригрозил выдворить зовущие на «майданы» иностранные СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство и МИД страны не ждать его команды относительно СМИ, по его мнению, распространяющих деструктивную информацию.

В числе претензий к ним глава государства назвал «тенденциоз» и призывы к массовым беспорядкам, передаёт RT. В числе СМИ, которыми он недоволен, BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и «стримы».

Лукашенко, в частности, поинтересовался у чиновников, почему они это терпят. Он призвал не ждать окончания электоральной кампании и «выдворять» из страны те СМИ, которые не соблюдают белорусские законы и «зовут людей на «майданы».

Ранее российские сенаторы обвинили «Голос Америки», «Русскую службу ВВС», «Немецкую волну» и ряд СМИ-иноагентов в участии в кампании, целью которой была дискредитация идеи общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

