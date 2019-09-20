Задержанные суда КНДР с браконьерами доставлены в Находку

Ранее стало известно, что экипаж одного из судов, который занимался незаконным ловом, напал на досмотровую группу российских пограничников. Пострадали четверо военнослужащих.

В итоге было задержано более 160 граждан КНДР, две рыболовные шхуны и ещё несколько мотоботов. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

