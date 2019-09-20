Задержанные суда КНДР с браконьерами доставлены в Находку
Задержанные в Японском море рыболовные суда Корейской Народно-Демократической Республики доставили в Находку. Об этом сообщает пограничное управление Федеральной Службы Безопасности по Приморскому краю.
Северокорейские браконьеры пока остаются на борту шхун, уточняет RT.
Ранее стало известно, что экипаж одного из судов, который занимался незаконным ловом, напал на досмотровую группу российских пограничников. Пострадали четверо военнослужащих.
В итоге было задержано более 160 граждан КНДР, две рыболовные шхуны и ещё несколько мотоботов. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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