Задержанные суда КНДР с браконьерами доставлены в Находку

20 сентября 201907:11

Задержанные в Японском море рыболовные суда Корейской Народно-Демократической Республики доставили в Находку. Об этом сообщает пограничное управление Федеральной Службы Безопасности по Приморскому краю.

Северокорейские браконьеры пока остаются на борту шхун, уточняет RT.

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Ранее стало известно, что экипаж одного из судов, который занимался незаконным ловом, напал на досмотровую группу российских пограничников. Пострадали четверо военнослужащих.

В итоге было задержано более 160 граждан КНДР, две рыболовные шхуны и ещё несколько мотоботов. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: ФСБ РФ
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