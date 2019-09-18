Аналитик: Случай в Японском море отрезвит лихие северокорейские головы
Руководитель Информационного агентства по рыболовству в эфире НСН рассказал, чем российская часть Японского моря привлекательна для браконьеров.
Российские пограничники задержали 161 гражданина КНДР, обвиняемых в браконьерстве в Японском море. Участие в операции принимали силы береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения, пишет RT.
Ранее в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю в районе Кито-Ямато были обнаружены северокорейские шхуны и мотоботы, которые занимались браконьерством. Экипаж одной из шхун осуществил вооруженное нападение на членов осмотровой группы российского пограничного корабля, в результате чего были ранены четыре военнослужащих.
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН рассказал, как раньше пограничники реагировали на браконьеров в Японском море.
«В последнее время, особенно корейские рыбаки, очень массово стали заходить в нашу экономическую зону в Японском море. Формально они имеют на это право, например, под предлогом укрытия от шторма. Они заходили целыми флотилиями «Москитного флота» (совокупность быстроходных и манёвренных малых боевых кораблей – НСН). Наши пограничники до сих пор достаточно лояльно пытались их выдавливать отсюда, к жестким мерам не прибегали, все в рамках своих полномочий. После этого вопиющего случая [с нападением на российских пограничников], надеюсь, будут применяться более жесткие меры, чтобы отвадить браконьеров от пересечения границы с Россией. Уверен, этот случай отрезвит лихие северокорейские головы», - отметил аналитик.
Руководитель Информационного агентства по рыболовству рассказал, чем привлекательна российская зона Японского моря для браконьеров.
«Японское море очень соблазнительно для моряков – оно очень богато водными биоресурсами, но главный промысел осуществляется по минтаю, камбале, скумбрии, сельди и крабам. Последний на аукционах стоит от 25 до 30 долларов за килограмм. Безусловно, такой легкий и быстрый заработок толкает многих отчаянных рыбаков на противозаконные действия. Для нас [место задержания] это южные берега, но для корейцев, китайцев и японцев это северные районы Японского моря и именно они для них соблазнительны, так как там проходят холодные течения, и там обитает самая жирная рыба и самые лучшие крабы. Нужно также отметить, что именно в том районе проходят логистические пути, по которым суда отправляют свой улов на рынки Южной Кореи, Республики Кореи, Японии и Китая. Поэтому со сбытом у этих браконьеров проблем там не было», - пояснил Савельев.
Аналитик утверждает, что подсчитать ущерб, который причиняют браконьеры невозможно, так как «они ведь не подают никаких документов в контролирующие органы по вылову биоресурсов. А промысел крабами ликвидный и простой – опустить ловушку с приманкой, а затем поднять ее».
Отмечается, что среди задержанных северокорейских браконьеров есть пострадавшие. Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по факту ранения российских военнослужащих.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН предположил, что браконьеров за подобную выходку на родине может ждать самое суровое наказание.
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