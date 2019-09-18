Аналитик: Случай в Японском море отрезвит лихие северокорейские головы

Российские пограничники задержали 161 гражданина КНДР, обвиняемых в браконьерстве в Японском море. Участие в операции принимали силы береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения, пишет RT.

Ранее в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю в районе Кито-Ямато были обнаружены северокорейские шхуны и мотоботы, которые занимались браконьерством. Экипаж одной из шхун осуществил вооруженное нападение на членов осмотровой группы российского пограничного корабля, в результате чего были ранены четыре военнослужащих.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН рассказал, как раньше пограничники реагировали на браконьеров в Японском море.

«В последнее время, особенно корейские рыбаки, очень массово стали заходить в нашу экономическую зону в Японском море. Формально они имеют на это право, например, под предлогом укрытия от шторма. Они заходили целыми флотилиями «Москитного флота» (совокупность быстроходных и манёвренных малых боевых кораблей – НСН). Наши пограничники до сих пор достаточно лояльно пытались их выдавливать отсюда, к жестким мерам не прибегали, все в рамках своих полномочий. После этого вопиющего случая [с нападением на российских пограничников], надеюсь, будут применяться более жесткие меры, чтобы отвадить браконьеров от пересечения границы с Россией. Уверен, этот случай отрезвит лихие северокорейские головы», - отметил аналитик.