В России предотвращено покушение на телеведущего Соловьева
В ФСБ России сообщили о предотвращении убийства телеведущего Владимира Соловьева, которое планировали националисты по заданию Службы безопасности Украины.
Как отмечает РИА Новости, задержанные дают признательные показания. Они являются гражданами России.
У них изъяты «коктейли Молотова», пистолеты, граната, обрез, более тысячи патронов и поддельные украинские паспорта.
В начале апреля в Италии неизвестные атаковали виллы Соловьева.
Дом в Пьянелло-дель-Ларио у озера Комо, который, по данными СМИ, принадлежит журналисту, обезобразили надписями, а бассейн залили красной краской.
Другой дом в Комо попытались поджечь, используя покрышки, однако пожарные потушили огонь.
Ранее Соловьев попал под санкции Евросоюза в связи со спецоперацией на Украине.
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