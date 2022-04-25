В России предотвращено покушение на телеведущего Соловьева

У них изъяты «коктейли Молотова», пистолеты, граната, обрез, более тысячи патронов и поддельные украинские паспорта.

В начале апреля в Италии неизвестные атаковали виллы Соловьева.

Дом в Пьянелло-дель-Ларио у озера Комо, который, по данными СМИ, принадлежит журналисту, обезобразили надписями, а бассейн залили красной краской.

Другой дом в Комо попытались поджечь, используя покрышки, однако пожарные потушили огонь.

Ранее Соловьев попал под санкции Евросоюза в связи со спецоперацией на Украине.

