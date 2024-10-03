Задержанную с мефедроном блогера арестовали на 14 суток

Задержанную в Москве в наркотическом опьянении с мефедроном блогера Барби Доллар отправили под арест на 14 суток. Об этом сообщила пресс-служба московского главка МВД.

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Установлено, что на видео в своем блоге девушка употребляла запрещенные вещества и рекламировала интернет-магазины и каналы, торгующие ими.

В отношении арестованной были составлены протоколы по статьям «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» и «Пропаганда наркотических средств». Блогер должна будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Прикубанский районный суд Краснодара признал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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