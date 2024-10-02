Российского блогера задержали с мефедроном в Москве

Отмечается, что блогер была задержана на Ходынском бульваре, будучи под воздействием наркотических средств. Кроме того, при ней были обнаружены запрещенные вещества.

Задержанная стала популярной благодаря участию в ток-шоу, где называет себя мастером спорта по трате денег и украшением Земли.

Ранее Прикубанский районный суд Краснодара признал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

