Российского блогера задержали с мефедроном в Москве

Блогера из Хабаровска Барби Доллар задержали с мефедроном на севере Москвы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что блогер была задержана на Ходынском бульваре, будучи под воздействием наркотических средств. Кроме того, при ней были обнаружены запрещенные вещества.

Задержанная стала популярной благодаря участию в ток-шоу, где называет себя мастером спорта по трате денег и украшением Земли.

Ранее Прикубанский районный суд Краснодара признал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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