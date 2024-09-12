СК возбудил уголовное дело на полицейского-наркодилера в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего полицейского, подозреваемого в наркоторговле, сообщает столичный СК в Telegram-канале.

По данным следствия, 11 сентября во время задержания полицейского из его кармана выпал сверток с амфетамином и мефедроном. Сотрудник полиции был задержан с упаковками наркотиков, подготовленными к сбыту.

Правоохранители задержали полицейского-наркодилера в Москве

Черемушкинским межрайонным следственным отделом СК России возбуждено уголовное дело против сотрудника одного из территориальных отделов МВД по Москве по статьям 30 ч. 3 и 228.1 ч. 4 УК за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. В ближайшее время обвинение будет официально предъявлено задержанному.

По информации столичного главка, задержанный сотрудник полиции работает в районе Теплый Стан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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