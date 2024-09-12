СК возбудил уголовное дело на полицейского-наркодилера в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего полицейского, подозреваемого в наркоторговле, сообщает столичный СК в Telegram-канале.

По данным следствия, 11 сентября во время задержания полицейского из его кармана выпал сверток с амфетамином и мефедроном. Сотрудник полиции был задержан с упаковками наркотиков, подготовленными к сбыту.