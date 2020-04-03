Задержана зараженная коронавирусом актриса из «Счастливы вместе»

В Москве сотрудниками полиции задержана актриса Янина Бугрова, сыгравшая в сериале «Счастливы вместе». Артистка, зараженная коронавирусом, нарушила режим самоизоляции.

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43-летняя актриса недавно вернулась из Франции и сдала положительный тест на коронавирус. Так как болезнь у Бугровой протекала в легкой форме, ей разрешили находиться в своей квартире на севере Москвы.

Однако прибывшие проверить ее сотрудники скорой помощи не обнаружили ее дома. В результате полицейские задержали ее в 11 километрах от квартиры. Более того, было установлено, что актриса неоднократно нарушала карантинный режим.

В отношении артистки будет проведена проверка, сообщает сайт KP.Ru

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ФОТО: РИА новости//Евгений Земцов
ТЕГИ:КоронавирусМосква