Задержан подозреваемый в стрельбе в Галле

9 октября 201915:45

Подозреваемый в стрельбе, которая началась сегодня, 9 октября, в Германии, задержан. Инцидент произошел в городе Галле, сообщает ТАСС. В результате погибли по меньшей мере два человека.

В Италии два полицейских погибли в перестрелке

Как пишет Газета.ру, уточняется, что стрелявших было несколько, однако остальным удалось скрыться с места преступления. В данный момент продолжаются поиски нападавших.

Ранее НСН сообщила, что в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба из автомата перед синагогой. Тaкже нa территорию еврейского клaдбищa в Гaлле былa брошенa грaнaтa.

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