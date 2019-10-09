Задержан подозреваемый в стрельбе в Галле
Подозреваемый в стрельбе, которая началась сегодня, 9 октября, в Германии, задержан. Инцидент произошел в городе Галле, сообщает ТАСС. В результате погибли по меньшей мере два человека.
Как пишет Газета.ру, уточняется, что стрелявших было несколько, однако остальным удалось скрыться с места преступления. В данный момент продолжаются поиски нападавших.
Ранее НСН сообщила, что в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба из автомата перед синагогой. Тaкже нa территорию еврейского клaдбищa в Гaлле былa брошенa грaнaтa.
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