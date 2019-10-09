Двое погибли в результате стрельбы в Германии

Стрельба произошла в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт). Об этом сообщается в официальном Twitter местной полиции.

Как отмечает RT, по предварительным сведениям, погибли два человека. Неизвестные, открывшие стрельбу, скрылись с места преступления на автомобиле. Правоохранители просят местных жителей не покидать свои дома. Продолжается розыск преступников.

Ранее НСН писала, что два полицейских погибли в итальянском городе Триест в результате перестрелки с доминиканцами. Инцидент произошел у здания полиции. По информации агентства, начал стрельбу уроженец Доминиканы, подозреваемый в угоне скутера.

