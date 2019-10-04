В Италии два полицейских погибли в перестрелке

Два полицейских погибли в итальянском городе Триест в результате перестрелки с доминиканцами. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел у здания полиции. По информации агентства, начал стрельбу уроженец Доминиканы, подозреваемый в угоне скутера. Он прибыл в здание полиции совместно с братом.

В ходе стрельбы на месте погибли 34-летний Пьерлуиджи Ротта и 31-летний Маттео Де Менего, еще три сотрудника органов получили ранения.

Оба доминиканца взяты под стражу.

Накануне сообщалось об убийстве четырех полицейских их коллегой в столице Франции.



