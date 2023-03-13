Задержан обвиняемый по делу о взрыве газа в пятиэтажке Читы

Следственный комитет сообщил о задержании в рамках уголовного дела по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Чите. Как сообщили в главке СК по Забайкальскому краю, это мастер, который позволил пустить газ в пятиэтажку до окончания обследования всех квартир.

Как пояснили в СК, задержанный имел полную информацию о том, что специалисты провели обследование только части квартир дома, поэтому не смогли ещё подтвердить исправность и герметичность газового оборудования.