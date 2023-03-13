Задержан обвиняемый по делу о взрыве газа в пятиэтажке Читы

Следственный комитет сообщил о задержании в рамках уголовного дела по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Чите. Как сообщили в главке СК по Забайкальскому краю, это мастер, который позволил пустить газ в пятиэтажку до окончания обследования всех квартир.

Как пояснили в СК, задержанный имел полную информацию о том, что специалисты провели обследование только части квартир дома, поэтому не смогли ещё подтвердить исправность и герметичность газового оборудования.

«Некому контролировать»: В отрасли усомнились в эффективности законопроекта о газовщиках

Суд должен принять решение о мере пресечения подозреваемому. По данным СК, потерпевшими по делу признаны около 30 человек.

ЧП случилось в микрорайоне Антипиха на восточной окраине областного центра 9 марта. В результате взрыва газа были повреждены два верхних этажа и крыша. Спасатели вызволили из-под завалов 12 человек, были эвакуированы более сотни жильцов.

К счастью обошлось без жертв. Как отмечает НСН, три человека были госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела - об оказании услуг ненадлежащего качества и о халатности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЗадержаниеВзрыв ГазаЧита
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры