Задержан министр финансов Астраханской области

Следственный комитет задержал экс-главу астраханского правительства Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова, сообщает Газета.ру

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Одновременно начались обыски в министерстве финансов Астраханской области. При этом правоохранительных органах пока не сообщают, по какой статье возбуждено уголовное дело в отношении чиновников.

Сулатнов возглавлял областное правительство с апреля 2017 по июнь 2019 года, в отставку ушел по собственному желанию. Шведов стал министром финансов региона в 2010 году.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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