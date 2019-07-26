Задержан министр финансов Астраханской области

Одновременно начались обыски в министерстве финансов Астраханской области. При этом правоохранительных органах пока не сообщают, по какой статье возбуждено уголовное дело в отношении чиновников.

Сулатнов возглавлял областное правительство с апреля 2017 по июнь 2019 года, в отставку ушел по собственному желанию. Шведов стал министром финансов региона в 2010 году.

