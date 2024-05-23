Задержан арендатор сгоревшего дома-хостела в подмосковной Истре

Человек, который снимал сгоревший дом в СНТ под Истрой, где было организовано нелегальное общежитие, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Информация появилась на официальных ресурсах Следственного комитета РФ по Московской области.

Там уточнили, что это 24-летний гражданин Узбекистана. По данным следствия, он арендовал дом у хозяев якобы для собственного проживания. Однако на самом деле поселил в него мигрантов без регистрации.

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Пожар возник в районе четырёх часов утра в частном домовладении в СНТ «Снегирь» деревни Падиково под Истрой. Погибли восемь человек. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительной версии, причиной возгорания стал неисправный обогреватель.

Погибшие были сотрудниками компании, которая выступает в качестве одного из подрядчиков OZON на складе в Истринском районе. Как сообщает НСН, это подтвердили в пресс-службе маркетплейса.

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Фото: mosobl.sledcom.ru
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