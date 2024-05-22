Электричка загорелась в Подмосковье

В сообщении говорится, что инцидент произошёл на станции Поварово Октябрьской железной дороги в 14:52 22 мая. Загорелось крышевое оборудование между восьмым и девятым вагонами электрички №6710 «Москва - Тверь».

«Пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет. К месту происшествия направлен пожарный поезд со станции Ховрино», - указали в компании.

Также отмечается, что возможны задержки пригородного движения в сторону Твери.

Ранее электричка «Орлан», следовавшая из Екатеринбурга в Челябинск, полтора часа простояла посреди леса из-за поломки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

