СМИ: Шесть сотрудников OZON погибли при пожаре в хостеле под Истрой

Погибшие при возгорании частного трехэтажного дома в СНТ «Снегирь» городского округа Истра, предварительно, сотрудники склада OZON. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Ранее стало известно о гибели шести человек при возгорании хостела под Истрой. По предварительным данным, пожар произошел из-за легковоспламеняющихся материалов от камина.

На территории центра Сколково в Москве произошел пожар

Коттедж находится в 10 км от сгоревшего в 2022 году распределительного центра OZON на Новой Риге. Издание со ссылкой на OZON уточняет, что комплектовщикам склада маркетплейса предоставляли бесплатное жилье в хостеле СНТ «Снегирь». На момент пожара в здании жили около 10 сотрудников.

Руководство OZON выразило соболезнования родственникам погибших и пообещало организовать проверку деятельности своего подрядчика.

Ранее в пожаре на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом погиб один человек, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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