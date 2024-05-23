СМИ: Шесть сотрудников OZON погибли при пожаре в хостеле под Истрой

Коттедж находится в 10 км от сгоревшего в 2022 году распределительного центра OZON на Новой Риге. Издание со ссылкой на OZON уточняет, что комплектовщикам склада маркетплейса предоставляли бесплатное жилье в хостеле СНТ «Снегирь». На момент пожара в здании жили около 10 сотрудников.

Руководство OZON выразило соболезнования родственникам погибших и пообещало организовать проверку деятельности своего подрядчика.

Ранее в пожаре на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом погиб один человек, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

