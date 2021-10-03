Задержали подозреваемого в тройном убийстве девушек в Гае
Подозреваемый в убийстве троих девушек под Оренбургом 30-летний Александр Лазарев задержан полицией при попытке угона автомобиля, рассказал источник РИА Новости в областном управлении МВД.
По его данным, нарушителя доставили следователи.
В день совершения преступления мужчина был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. У подозреваемого была также черная спортивная сумка. Все это он бросил около водонапорной башни в Гае. Установить личность помог ДНК-тест.
Первоначально правоохранители подозревали в убийство трех девушек 18-летнего молодого человека, близко знакомого с одной из погибших. Однако, выяснилось, что у юноши есть алиби. Он находился в Уфе в момент совершения убийства.
Ранее стали известны подробности жестокой расправы над студентками. Полицейские нашли орудие убийства – кухонный нож. На телах девушек обнаружили многочисленные колото-резаные раны в области груди и живота. В сообщении СК говорится, что жертвы родом из Башкирии. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в местном медколледже.
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