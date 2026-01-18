СМИ: В Москве грабитель за две минуты вынес из магазина 51 iPhone на 4 миллиона
В ночь на 18 января неизвестный в маске совершил дерзкое ограбление магазина техники на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», около десяти минут мужчина в маске находился у входа в магазин, расположенного на Квесисской улице, после чего попытался взломать замок. Не сумев открыть дверь, он просто выбил стекло ногой и проник внутрь.
Само ограбление заняло не более двух минут. За это время злоумышленник успел похитить 51 смартфон iPhone. Общая стоимость похищенного превышает 4 миллиона рублей.
Владелица магазина, узнав об инциденте, немедленно обратилась в полицию. На данный момент правоохранительные органы разыскивают грабителя.
Осенью прошлого года российскую певицу и телеведущую Мию Бойка обокрали в Стамбуле почти на 7 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
