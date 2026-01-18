СМИ: В Москве грабитель за две минуты вынес из магазина 51 iPhone на 4 миллиона

В ночь на 18 января неизвестный в маске совершил дерзкое ограбление магазина техники на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным «Базы», около десяти минут мужчина в маске находился у входа в магазин, расположенного на Квесисской улице, после чего попытался взломать замок. Не сумев открыть дверь, он просто выбил стекло ногой и проник внутрь.

Само ограбление заняло не более двух минут. За это время злоумышленник успел похитить 51 смартфон iPhone. Общая стоимость похищенного превышает 4 миллиона рублей.

Владелица магазина, узнав об инциденте, немедленно обратилась в полицию. На данный момент правоохранительные органы разыскивают грабителя.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ОграблениеМоскваРоссия

