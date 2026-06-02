«Душили и стреляли»: Потомок Пушкина стал жертвой вооруженного ограбления в Москве
Потомок Александра Пушкина Андрей Де Торби подвергся вооруженному нападению в Измайловском парке Москвы. По словам мужчины, инцидент произошел вечером 20 мая, передает РЕН ТВ.
Де Торби рассказал, что во время прогулки к нему подошел неизвестный, завел разговор, а затем нанес удар по лицу. После падения потерпевшего злоумышленник начал его душить и позвал сообщников.
Один из нападавших открыл стрельбу, выпустив не менее двух пуль. Одна из них попала в бедро, другая задела живот, однако серьезных ранений удалось избежать. Грабители похитили у мужчины мобильный телефон.
На помощь пострадавшему пришли прохожие, которые вызвали полицию. По словам Де Торби, подозреваемые были оперативно задержаны.
Это уже не первое вооруженное нападение на потомка поэта. Около семи лет назад на него также нападали неизвестные с оружием, однако тогда ограбления удалось избежать, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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