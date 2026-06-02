«Душили и стреляли»: Потомок Пушкина стал жертвой вооруженного ограбления в Москве

Потомок Александра Пушкина Андрей Де Торби подвергся вооруженному нападению в Измайловском парке Москвы. По словам мужчины, инцидент произошел вечером 20 мая, передает РЕН ТВ.

Де Торби рассказал, что во время прогулки к нему подошел неизвестный, завел разговор, а затем нанес удар по лицу. После падения потерпевшего злоумышленник начал его душить и позвал сообщников.

Один из нападавших открыл стрельбу, выпустив не менее двух пуль. Одна из них попала в бедро, другая задела живот, однако серьезных ранений удалось избежать. Грабители похитили у мужчины мобильный телефон.