Собянин: Отражена атака пяти летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО Минобороны РФ отразили очередную атаку летевших на Москву вражеских беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Сначала градоначальник написал, что были сбиты четыре вражеских беспилотника. Через некоторое время он сообщил об уничтожении ещё одного дрона.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - добавил мэр.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что над пятью регионами России сбит 51 украинский дрон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиМоскваСергей Собянин

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