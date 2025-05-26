Собянин: Отражена атака пяти летевших на Москву беспилотников
26 мая 202517:09
Силы ПВО Минобороны РФ отразили очередную атаку летевших на Москву вражеских беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Сначала градоначальник написал, что были сбиты четыре вражеских беспилотника. Через некоторое время он сообщил об уничтожении ещё одного дрона.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - добавил мэр.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что над пятью регионами России сбит 51 украинский дрон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru