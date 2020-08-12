За сутки в Москве умерли еще 11 пациентов с COVID-19

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 622.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5102 новых случаев коронавируса, из них 689 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 902 тысячи.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

