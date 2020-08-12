У вице-премьера Трутнева выявили коронавирус

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток и Арктику, получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера Тимура Чернышова.

По словам Чернышова, политик самоизолировался. Он отметил, что тест Трутнев сделал накануне рабочей поездки главы правительства РФ на Дальний Восток.

Представитель политика добавил, что Трутнев пройдет еще повторный тест для точного результата. После этого, по его словам, будет определено его участие в мероприятиях на Дальнем Востоке.



