У вице-премьера Трутнева выявили коронавирус
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток и Арктику, получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера Тимура Чернышова.
По словам Чернышова, политик самоизолировался. Он отметил, что тест Трутнев сделал накануне рабочей поездки главы правительства РФ на Дальний Восток.
Представитель политика добавил, что Трутнев пройдет еще повторный тест для точного результата. После этого, по его словам, будет определено его участие в мероприятиях на Дальнем Востоке.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
903 тыс.+5 102 / сут.
Умерли
15 260+129 / сут.
Выздоровели
710 тыс.+7 123 / сут.
- У вице-премьера Трутнева выявили коронавирус
- Суд огласил список вещей в доме доцента-потрошителя, среди них голова человека
- Росстат разглядел первое в 2020 году снижение цен
- Президенты России и Франции обсудили ситуацию в Белоруссии
- Жириновский пообещал помощь семье Фургала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru