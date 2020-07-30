За сутки в Москве умерли 14 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 14 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 460.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса, из них 678 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 834 тысяч.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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