Ход COVIDом: Трамп предложил перенести выборы

Отложить выборы президента США предложил Дональд Трамп. Эту свою инициативу действующий глава американской администрации объяснил эпидемией коронавируса в стране, которая вынудит прибегнуть к универсальному голосованию по почте. Это, по его мнению, сделает волеизъявление самым недостоверным и нечестным в истории. «Это будет большим позором для США. Перенести выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно проголосовать?» - написал президент США в твиттере.

Трамп не первый раз критикует голосование по почте: не так давно он заявил, что такой способ может сделать грядущие выборы самыми коррумпированными в истории. Эту точку зрения поддержал и генпрокурор США. 28 июля на слушаниях в Конгрессе Уильям Барр заявил, что голосование по почте на ноябрьских выборах может привести к фальсификации их итогов. Как будто предвидя ход Трампа, конгрессмены спросили генпрокурора, имеет ли право президент перенести день выборов. Тот только руками развел: «Я никогда не занимался этим вопросом».

Идея Трампа о переносе выборов может обернуться против него самого, сколько бы он ни объяснял ее заботой о гражданах в условиях, когда в стране свирепствует коронавирус. А в США количество заболевших COVID-19 по данным на 30 июля достигло почти 4,5 миллионов, количество умерших от этой инфекции превысило 150 тысяч. И гарантировать, что ситуация исправится к 3 ноября, не возьмется никто. Как, впрочем, и к более поздней дате. Во-первых, для переноса выборов, чего не бывало на протяжении почти двух столетий, требуется решение конгресса. А во-вторых, согласно конституции, президент, чей срок пребывания у власти истекает, если он не переизбран, должен покинуть Белый дом 20 января. Это что касается ограничений инициативы Трампа по времени.

Ее политические дивиденды для Трампа еще менее предсказуемы. Оппоненты из лагеря демократического кандидата Джо Байдена не замедлят представить идею попыткой действующего президента уклониться от схватки в предчувствии его поражения. А предпосылки к этому уже есть, и, скорее всего, они-то и толкнули Трампа на то, чтобы запустить дискуссию. Соцопросы показывают, что Трамп теряет симпатии избирателей, причем, даже в таких традиционно республиканских штатах, как Техас – там уровень его поддержки сейчас составляет 43% против 48% у Байдена. В целом по стране разрыв еще больше – 43 против 57.

Что бы ни двигало Дональдом Трампом, но шансов на то, что его инициатива перенести президентские выборы воплотится в жизнь, практически нет. Хотя бы потому, что такое решение не может быть принято иначе как в конгрессе, демократическое большинство в котором играть на руку своему оппоненту явно не намерено.

