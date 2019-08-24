За стрельбу по должнику и его дочери в Красногорске коллекторы могут оказаться «вне закона»
Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, что ждет коллекторов, стрелявших по мужчине и его дочери из-за долгов.
Коллекторы подкaрaулили у подъездa и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Инцидент произошел вечером 23 aвгустa, когдa мужчинa возврaщaлся домой вместе со своей дочерью. В подъезде он встретил коллекторов, предстaвившихся сотрудникaми бaнкa, которому зaдолжaл пострaдaвший. Снaчaлa они угрожaли должнику, a потом обстреляли его и ребенкa из пневмaтического пистолетa.
Мужчинa и девочкa обрaтились в больницу с трaвмaми ног рaзличной степени тяжести. Сообщение о стрельбе подтвердили в полиции. Сотрудники прaвоохрaнительных оргaнов проводят проверку по дaнному фaкту.
Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью НСН дал оценку инциденту со стрельбой коллекторов в Красногорске по должнику и его дочери. По мнению эксперта, чтобы добиться справедливого решения, в первую очередь, необходимо выяснить, какая кредитная организация привлекла исполнителей.
«Начинать расследование надо с того, какой банк нанял коллекторов. Люди должны знать, кто нарушает закон, чтобы те, кто кредитует, понимали, насколько токсичны такие их действия. Эту информацию надо публиковать, как только она станет известной – пусть банк докажет, что это не его сотрудники. Банк несет ответственность за то, кого он привлекает для получения долгов. Это касается любой организации – банка, микрофинансовой организации, оператора связи, ЖКХ. Они должны думать, кому продают долги или передают на обслуживание. Говорить, что виноваты только коллекторы – замазывание реальной проблемы. Они не будут действовать агрессивно, если кредитор не будет относиться снисходительно к этим вещам. Незаконно поступает не только коллектор, но и тот, кто продал ему долг. Ссылки на Гражданский кодекс в этом случае – оправдание, потому что мы знаем, что большинство долгов продаются закрыв глаза, чтобы получить побольше денег», - считает эксперт.
Эльман Мехтиев рассказал, как будут наказаны коллекторы, которые действовали незаконно, если это будет доказано.
«Если человек обратится в ассоциацию и назовет конкретную организацию-нарушителя, мы поднимем перед ней вопрос, что происходит. Если коллекторское агентство, сотрудники которого себя вели подобным образом, - член НАПКА, вопрос о членстве будет рассмотрен на комитете. Конечно, стрельба – это грубое нарушение и закона, и кодекса НАПКА. Если подтвердится, что это – безосновательная агрессия, а не самозащита коллекторов, мы можем поставить вопрос вплоть до исключения компании из членов ассоциации. Но это должно быть подтверждено следствием. Если нет – дело будет контролировать федеральная служба судебных приставов» - пояснил собеседник НСН.
Ранее глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в эфире НСН поддержал рост информирования должников.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- За стрельбу по должнику и его дочери в Красногорске коллекторы могут оказаться «вне закона»
- Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
- В РАН не поверили отказу французского перевозчика от Севморпути из-за экологии
- В Британии предложили отказаться от доллара
- В профсоюзе пояснили изменения пенсионного стажа для шахтеров