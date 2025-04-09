В Кремле осудили задержание российского дипломата во Франции
9 апреля 202514:15
Москва осуждает задержание сотрудницы МИД РФ при въезде во Францию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона считает подобные действия французских властей «непозволительными и недопустимыми».
«Конечно, это ещё больше усугубляет и без того испорченные наши двусторонние отношения», - заключил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погранслужба Франции задержала в аэропорту при въезде в страну сотрудницу российского мимнистерства, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru