В Кремле осудили задержание российского дипломата во Франции

По его словам, российская сторона считает подобные действия французских властей «непозволительными и недопустимыми».

«Конечно, это ещё больше усугубляет и без того испорченные наши двусторонние отношения», - заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погранслужба Франции задержала в аэропорту при въезде в страну сотрудницу российского мимнистерства, сообщает RT.

