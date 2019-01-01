Экономика

Эксперт: Простить неплательщикам остаток долга по ипотеке смогут не все банки

19 июня15:28
Алена Якушова

Бывший вице-президент Ассоциации российских банков рассказал НСН, последуют ли ипотечные кредиторы рекомендации Центробанка.

Центробанк предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекращения взыскания оставшейся задoлженности с граждан, которые уже лишились заложенного жилья в cвязи с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту. Об этом говорится на сайте регулятора. В Банке России пояснили, что остаток задолженности после реализации залoженной недвижимости на торгах может oбразоваться в случае, если цена дома или квартиры не покрывает всего долга по кредиту или займу. Регулятор также обратил внимание на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.

Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, а ныне президент Национальной ассоциации коллекторских агентств и председатель СРО совета «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев пояснил в эфире НСН, что такой рекомендации Центробанка последуют не все кредитные организации.

«Такая практика — это очень хороший пиар. Если учитывать количество таких кейсов по отношению к размеру ипотечного портфеля банка, то чем больше ипотечный портфель, тем меньше вес такого рода убытков. Поэтому да, это хорошая мера, и она будет иметь смысл, но только у тех, кто профессионально занимается ипотекой. Если банк этим занимается между прочим, потому что их клиентам нужно и это, и другое, и пятое, и десятое, и ипотека, то понятно что это будет достаточно проблемно. Но если же банк специализированно занимается ипотекой и действительно много в этом направлении ведет дел, то да, возможно, банки на это пойдут, потому что это не только одобрено Центральным банком, это еще и мера, которая работает в сознании людей», — разъяснил он.

Ипотека под один процент годовых

По словам собеседника НСН, готовность банка «простить» остаток долга неплательщикам по ипотеке после реализации заложенного жилья может сыграть кредитной организации на пользу, так как придаст уверенности в ней потенциальным клиентам.

«Фактор уверенности поможет заемщикам при выборе того, в какой банк идти. Заемщики не могут этим злоупотреблять, но может быть, когда-нибудь это станет фактором для принятия решений. Но я бы сказал что рано или поздно мы, наверное, придем к модели существующей на развитых рынках, например, в США, когда у банка есть выбор, который он может предложить клиенту. Если вы хотите вне судебных процедур, чтобы быстро было изъятие, и банк не терял расходы, то ставка будет ниже, а если вы хотите чтобы была судебная защита, то ставка будет выше», — рассказал собеседник НСН.

Напомним, что накануне Госдума рассмотрела и одобрила во втором чтении законопроект, который предполагает компенсацию при оплате ипотеки для семей с тремя и более детьми. В первом чтении, которое прошло 28 мая, инициатива также была одобрена. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, многодетные семья смогут получать 450 тысяч рублей дополнительно для погашения ипотечного кредита.

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