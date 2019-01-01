Эксперт: Простить неплательщикам остаток долга по ипотеке смогут не все банки
Бывший вице-президент Ассоциации российских банков рассказал НСН, последуют ли ипотечные кредиторы рекомендации Центробанка.
Центробанк предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекращения взыскания оставшейся задoлженности с граждан, которые уже лишились заложенного жилья в cвязи с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту. Об этом говорится на сайте регулятора. В Банке России пояснили, что остаток задолженности после реализации залoженной недвижимости на торгах может oбразоваться в случае, если цена дома или квартиры не покрывает всего долга по кредиту или займу. Регулятор также обратил внимание на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков.
Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, а ныне президент Национальной ассоциации коллекторских агентств и председатель СРО совета «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев пояснил в эфире НСН, что такой рекомендации Центробанка последуют не все кредитные организации.
«Такая практика — это очень хороший пиар. Если учитывать количество таких кейсов по отношению к размеру ипотечного портфеля банка, то чем больше ипотечный портфель, тем меньше вес такого рода убытков. Поэтому да, это хорошая мера, и она будет иметь смысл, но только у тех, кто профессионально занимается ипотекой. Если банк этим занимается между прочим, потому что их клиентам нужно и это, и другое, и пятое, и десятое, и ипотека, то понятно что это будет достаточно проблемно. Но если же банк специализированно занимается ипотекой и действительно много в этом направлении ведет дел, то да, возможно, банки на это пойдут, потому что это не только одобрено Центральным банком, это еще и мера, которая работает в сознании людей», — разъяснил он.
По словам собеседника НСН, готовность банка «простить» остаток долга неплательщикам по ипотеке после реализации заложенного жилья может сыграть кредитной организации на пользу, так как придаст уверенности в ней потенциальным клиентам.
«Фактор уверенности поможет заемщикам при выборе того, в какой банк идти. Заемщики не могут этим злоупотреблять, но может быть, когда-нибудь это станет фактором для принятия решений. Но я бы сказал что рано или поздно мы, наверное, придем к модели существующей на развитых рынках, например, в США, когда у банка есть выбор, который он может предложить клиенту. Если вы хотите вне судебных процедур, чтобы быстро было изъятие, и банк не терял расходы, то ставка будет ниже, а если вы хотите чтобы была судебная защита, то ставка будет выше», — рассказал собеседник НСН.
Напомним, что накануне Госдума рассмотрела и одобрила во втором чтении законопроект, который предполагает компенсацию при оплате ипотеки для семей с тремя и более детьми. В первом чтении, которое прошло 28 мая, инициатива также была одобрена. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, многодетные семья смогут получать 450 тысяч рублей дополнительно для погашения ипотечного кредита.
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