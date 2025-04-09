Китай до 84% поднял дополнительные пошлины на импорт из США

Отмечается, что дополнительное повышение было утверждено в ответ на решение Вашингтона увеличить пошлины на китайские товары до 104%.

«Новые пошлины начнут действовать с 10 апреля», - говорится в сообщении.

Ранее в Вашингтоне заявили, что увеличение пошлин на китайскую продукцию до 104% стало ответом на действия Пекина, который отказался отменить собственные ответные ограничения, сообщает RT.