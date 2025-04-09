Китай до 84% поднял дополнительные пошлины на импорт из США
9 апреля 202514:23
Власти Китая увеличили пошлины на американский импорт до 84%. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Отмечается, что дополнительное повышение было утверждено в ответ на решение Вашингтона увеличить пошлины на китайские товары до 104%.
«Новые пошлины начнут действовать с 10 апреля», - говорится в сообщении.
Ранее в Вашингтоне заявили, что увеличение пошлин на китайскую продукцию до 104% стало ответом на действия Пекина, который отказался отменить собственные ответные ограничения, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru