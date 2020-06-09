Появилось видео лихачества Ефремова за секунды до ДТП
За 30 секунд до смертельного ДТП известный актер Михаил Ефремов чуть не спровоцировал еще одну аварию. Об этом сообщает life.ru, опубликовав видео инцидента.
На видеозаписи видно, что, поворачивая с Глазовского переулка на Садовое кольцо, Ефремов перестроился сразу во вторую полосу, подрезав летящую на скорости машину. Второй водитель успел притормозить. После этого машина актера проехала порядка 500 метров и врезалось в фургон, водитель которого скончался в больнице о полученных травм.
ДТП произошло поздно вечером 8 июня.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов признает свою вину и готов ответить за произошедшее, пишет «Дни.ру». Известно, что в момент аварии актер был нетрезв.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, который работал с Ефремовым, в эфире НСН кратко прокомментировал произошедшую трагедию.
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