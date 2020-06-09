Адвокат призвал не делать поспешных выводов о смертельном ДТП пьяного Ефремова

Председатель Московского отделения Российского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН рассказал, что в случае, если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

«Самая простая ситуация: нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Это ст. 264, ч. 4, она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет», - рассказал он.

Юрист, однако, подчеркнул, что всё может оказаться не столь однозначно.

«Конечно нужно смотреть детали, что произошло, потому что мы имеем поверхностную информацию. Бывает, что лицо совершает ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но при разборе выясняется, что в его действиях нет вины. И тогда он несёт ответственность только за то, что управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому разговоры в утвердительных тонах в части того, какая ответственность грозит Ефремову, преждевременны. Я хотел бы сослаться на презумпцию невиновности: только суд может установить истинного виновного. А наша судебная система такая оригинальная, что ожидать можно всего, чего хочешь», - сказал Трунов.

Адвокат напомнил о резонансном ДТП на Ленинском проспекте в 2010 году, когда, вопреки мнению общественности, водителя выехавшего из пробки автомобиля компании «Лукойл» признали невиновным.

«У меня в производстве был ряд дел — например, ДТП на Ленинском проспекте: пробка в центр, свободная дорога из центра, машина «Лукойла» выехала из пробки, лобовое столкновение. А следствие приходит к выводу, что машина не выезжала из пробки, это машина медиков как-то залетела в пробку… Выводы следствия были самые оригинальные, но, тем не менее, в суде они устояли, и виновными признали погибших врачей. И таких дел достаточно много», - отметил собеседник НСН.

Столичный Центр организации дорожного движения распространил отрывок записи камер наблюдения, которые запечатлели момент ДТП с джипом Ефремова. По нему создаётся впечатление, что воитель джипа «забыл» вовремя повернуть, опомнившись только после пересечения двойной сплошной, когда было уже поздно.