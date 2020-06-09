Адвокат призвал не делать поспешных выводов о смертельном ДТП пьяного Ефремова
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что выводы СМИ и общественности могут разойтись с выводами «оригинального» российского правосудия.
Российский актёр театра и кино Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Инцидент произошёл вечером 8 июня. Артист находился за рулём джипа, допустил выезд на встречную полосу через двойную сплошную и лобовое столкновение с фургоном Lada. Сам Ефремов не пострадал, а вот водитель фургона от полученных травм скончался в больнице. Медосвидетельствование подтвердило предположения очевидцев о том, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Возбуждено уголовное дело.
Председатель Московского отделения Российского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН рассказал, что в случае, если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет тюрьмы.
«Самая простая ситуация: нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Это ст. 264, ч. 4, она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет», - рассказал он.
Юрист, однако, подчеркнул, что всё может оказаться не столь однозначно.
«Конечно нужно смотреть детали, что произошло, потому что мы имеем поверхностную информацию. Бывает, что лицо совершает ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но при разборе выясняется, что в его действиях нет вины. И тогда он несёт ответственность только за то, что управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому разговоры в утвердительных тонах в части того, какая ответственность грозит Ефремову, преждевременны. Я хотел бы сослаться на презумпцию невиновности: только суд может установить истинного виновного. А наша судебная система такая оригинальная, что ожидать можно всего, чего хочешь», - сказал Трунов.
Адвокат напомнил о резонансном ДТП на Ленинском проспекте в 2010 году, когда, вопреки мнению общественности, водителя выехавшего из пробки автомобиля компании «Лукойл» признали невиновным.
«У меня в производстве был ряд дел — например, ДТП на Ленинском проспекте: пробка в центр, свободная дорога из центра, машина «Лукойла» выехала из пробки, лобовое столкновение. А следствие приходит к выводу, что машина не выезжала из пробки, это машина медиков как-то залетела в пробку… Выводы следствия были самые оригинальные, но, тем не менее, в суде они устояли, и виновными признали погибших врачей. И таких дел достаточно много», - отметил собеседник НСН.
Столичный Центр организации дорожного движения распространил отрывок записи камер наблюдения, которые запечатлели момент ДТП с джипом Ефремова. По нему создаётся впечатление, что воитель джипа «забыл» вовремя повернуть, опомнившись только после пересечения двойной сплошной, когда было уже поздно.
На видео, которые впоследствии, распространили СМИ, актёр говорит, что «обгонял».
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