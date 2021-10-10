За пострадавшими при крушении самолета в Татарстане вылетел спецборт

Специальный борт МЧС — «Суперджет» направлен в Набережные Челны, чтобы доставить пострадавших в крушении самолета L-410 в под татарстанским Мензелинском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

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«Из Жуковского в Набережные Челны вылетел «суперджет» МЧС России для эвакуации пострадавших в крушении L-410 в Москву. На его борту также находится рабочая группа во главе с врио министра Александром Чуприяном», - отметил источник.

В спецборте установлены медицинские модули. Благодаря этому оборудованию можно контролировать состояние пострадавших во время перелета.

Ранее сообщалось о шести пострадавших при падении L-410, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

До этого в числе вероятных причин авиакатастрофы названо попадание птицы в двигатель.

Напомним, самолет L-410 совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились два члена экипажа и 20 парашютистов. Как сообщает региональный минздрав, при крушении погибли 16 человек, еще шесть пострадали.

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ФОТО: МЧС России
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