За пострадавшими при крушении самолета в Татарстане вылетел спецборт
Специальный борт МЧС — «Суперджет» направлен в Набережные Челны, чтобы доставить пострадавших в крушении самолета L-410 в под татарстанским Мензелинском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
«Из Жуковского в Набережные Челны вылетел «суперджет» МЧС России для эвакуации пострадавших в крушении L-410 в Москву. На его борту также находится рабочая группа во главе с врио министра Александром Чуприяном», - отметил источник.
В спецборте установлены медицинские модули. Благодаря этому оборудованию можно контролировать состояние пострадавших во время перелета.
Ранее сообщалось о шести пострадавших при падении L-410, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
До этого в числе вероятных причин авиакатастрофы названо попадание птицы в двигатель.
Напомним, самолет L-410 совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились два члена экипажа и 20 парашютистов. Как сообщает региональный минздрав, при крушении погибли 16 человек, еще шесть пострадали.
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