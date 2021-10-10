L-410 в Татарстане мог разбиться из-за попавшей в двигатель птицы

Птица или что-то другое, попавшее в двигатель самолета привел к крушению L-410 в Татарстане. Об этом рассказал глава Мензелинского района Айдар Салахов, на территории которого произошла авиакатастрофа, сообщает издание «Казанские ведомости».

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«По предварительной версии, может быть, в двигатель попало что-то, может быть, птица. Левый двигатель отказал. Летчики, чтобы не приземлиться, не упасть на населенный пункт, взяли влево. Хотели, видимо, дотянуть до аэропорта, — цитирует Айдара Салахова Газета.ru.

По словам главы района, воздушное судно не дотянуло до взлетно-посадочной полосы «буквально 500 м». Он также отметил, что на борту самолета находились шесть инструкторов и 14 парашютистов-новичков.

Ранее в Татарстане 11 октября власти объявили днем траура.

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ФОТО: МЧС России
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