L-410 в Татарстане мог разбиться из-за попавшей в двигатель птицы

«По предварительной версии, может быть, в двигатель попало что-то, может быть, птица. Левый двигатель отказал. Летчики, чтобы не приземлиться, не упасть на населенный пункт, взяли влево. Хотели, видимо, дотянуть до аэропорта, — цитирует Айдара Салахова Газета.ru.

По словам главы района, воздушное судно не дотянуло до взлетно-посадочной полосы «буквально 500 м». Он также отметил, что на борту самолета находились шесть инструкторов и 14 парашютистов-новичков.

Ранее в Татарстане 11 октября власти объявили днем траура.

