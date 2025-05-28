СМИ: Беспилотники атакуют Тулу
28 мая 202500:01
Тулу атакуют беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, они слышали не менее трёх звуков взрывов в Привокзальном районе.
Из-за них в нескольких домах затряслись окна и сработали сигнализации у машин. Перед этим были слышны летящие беспилотники.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регионы РФ «диссонируют с устремлением к мирному процессу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru