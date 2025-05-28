СМИ: Беспилотники атакуют Тулу

По словам очевидцев, они слышали не менее трёх звуков взрывов в Привокзальном районе.

Из-за них в нескольких домах затряслись окна и сработали сигнализации у машин. Перед этим были слышны летящие беспилотники.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регионы РФ «диссонируют с устремлением к мирному процессу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

