За отставным полковником Квачковым установили надзор

Согласно решения судя, Квачков обязан ежемесячно отмечаться в отделении полиции. Срок - до февраля 2029 года, когда его судимость будет полностью погашена.

Кроме того, ему запрещено появляться в местах проведения массовых мероприятий.

Владимир Квачков был арестован в марте 2005 года и обвинен в подготовке покушения на тогдашнего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Впоследствии оправдан присяжными, он также выиграл у Минфина суд за незаконное преследование.

В декабре 2010 года Квачкова снова арестовали по возбужденному в день задержания делу. Власти обвинили его в содействии терроризму и попытке организации вооруженного мятежа. В феврале 2013 года суд признал его виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

