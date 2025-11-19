За ночь над территорией России сбили 65 украинских дронов

Российские военные нейтрализовали в течение прошедшей ночи 65 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 23.00 мск 18 ноября до 7.00 мск 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65... беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.

По данным Минобороны, 16 дронов ликвидировали над акваторией Черного моря, по 14 – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 – над Белгородской областью. Кроме того, девять беспилотников сбили над водами Азовского моря, еще один – в Брянской области.

Накануне вечером средства ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ на Москву, пишет Ura.ru.

