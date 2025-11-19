СМИ: США тайно консультируются с Россией по урегулированию на Украине
США проводят тайные консультации с Россией, разрабатывая новый план по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
«План США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента [США Дональда] Трампа по достижению соглашения по Газе. Высокопоставленный российский чиновник заявил Axios, что он настроен оптимистично по отношению к плану», - отмечает издание.
Как к этому плану отнесутся Украина и ее европейские союзники, пока неясно.
Источники отмечают, что 28 пунктов делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, европейская безопасность, будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. За план отвечает спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который якобы детально обсуждает его со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Ранее СМИ сообщили, что Белый дом продолжает работать над переговорами с Москвой об окончании украинского конфликта, пишет Ura.ru.
