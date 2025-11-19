СМИ: В Японии из-за пожара сгорели 170 домов

Масштабный пожар произошел в городе Оита в Японии, в результате сгорели 170 домов. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сообщение о ЧП поступило вечером в понедельник, возгорание тушат более 12 часов. Пожар зафиксировали в район Саганоскэи в прибрежной зоне, прилегающей к небольшому порту. На этой территории преимущественно малоэтажная застройка с деревянными домами и коммерческими зданиями. Прогнозов по срокам ликвидации ЧП пока нет.

На фоне пожара в целях безопасности из близлежащих домов эвакуировали свыше 170 человек. Из-за инцидента пропал без вести по меньшей мере один человек.

Ранее в Перми произошел крупный пожар на парковке, сгорели шесть автомобилей, пишет Ura.ru.

