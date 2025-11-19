Суд в Москве оштрафовал Монеточку на 50 тысяч рублей

Басманный суд в Москве оштрафовал певицу Монеточку (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в России иностранным агентом) на 50 тысяч рублей за отказ предоставить отчетность о деятельности иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.

«Суд признал Гырдымову виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа», - отмечается в сообщении.

В октябре Басманный суд заочно арестовал исполнительницу на два месяца, до этого ей заочно предъявили обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

Между тем стало известно, что зарегистрированная на Монеточку квартира в Москве с 2023 года находится в залоге у банка, пишет Ura.ru.

