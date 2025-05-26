За ночь над российскими регионами было уничтожено 96 дронов ВСУ

Российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 96 украинских беспилотников, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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По данным российского Минобороны, над Брянской областью был сбит 31 дрон, над Белгородской - 16, еще 11 - над Курской, 9 - над Тульской, 8 - над Орловской, 6 - над Московским регионом.

Также дроны сбивали над Калужской, Ивановской, Рязанской, Владимирской, Ярославской областями и над Татарстаном.

Всего за время налета с 10:00 мск 25 мая до 08:00 мск 26 мая над регионами РФ сбито 148 беспилотников, уточнили в МО РФ.

Ранее падение обломков БПЛА произошло в промзоне Кинешмы Ивановской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиСпецоперацияМинобороны РФУкраинаВСУ

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