За ночь над российскими регионами было уничтожено 96 дронов ВСУ
Российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 96 украинских беспилотников, сообщили в российском оборонном ведомстве.
По данным российского Минобороны, над Брянской областью был сбит 31 дрон, над Белгородской - 16, еще 11 - над Курской, 9 - над Тульской, 8 - над Орловской, 6 - над Московским регионом.
Также дроны сбивали над Калужской, Ивановской, Рязанской, Владимирской, Ярославской областями и над Татарстаном.
Всего за время налета с 10:00 мск 25 мая до 08:00 мск 26 мая над регионами РФ сбито 148 беспилотников, уточнили в МО РФ.
Ранее падение обломков БПЛА произошло в промзоне Кинешмы Ивановской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru