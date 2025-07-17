За ночь над Россией уничтожили 122 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 122 беспилотника ВСУ самолетного типа над территорией России, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 16 июля до 7.00 мск 17 июля... перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, 43 дрона сбили в Брянской области, 38 – в Курской, десять – в Орловской, пять - в Белгородской, по шесть - в Смоленской и Воронежской областях. Кроме того, по три беспилотника уничтожили над Московским регионом, Калужской областью и Крымом, по два – над Ленинградской и Липецкой областями, еще один - над Тульской областью.
Ранее глава Смоленской области Василий Анохин заявил, что в регионе уничтожили 14 украинских БПЛА, из-за падения обломков пострадал один человек, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru