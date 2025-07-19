За четыре часа над российскими регионами сбили 27 украинских БПЛА

В российском оборонном ведомстве уточнили, что больше всего беспилотников – 15 – сбили над Брянской областью, четыре БПЛА были уничтожены над Московским регионов, еще шесть - над Калужской областью.

Также два беспилотника были сбиты над Тульской областью.

Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали 12 украинских дронов самолетного типа в Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

