За четыре часа над российскими регионами сбили 27 украинских БПЛА

За четыре часа над российскими регионами были сбиты 27 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

Российские средства ПВО перехватили и сбили 14 БПЛА ВСУ

В российском оборонном ведомстве уточнили, что больше всего беспилотников – 15 – сбили над Брянской областью, четыре БПЛА были уничтожены над Московским регионов, еще шесть - над Калужской областью.

Также два беспилотника были сбиты над Тульской областью.

Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали 12 украинских дронов самолетного типа в Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУУкраинаБеспилотникиПВО

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