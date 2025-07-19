За четыре часа над российскими регионами сбили 27 украинских БПЛА
19 июля 202519:45
За четыре часа над российскими регионами были сбиты 27 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что больше всего беспилотников – 15 – сбили над Брянской областью, четыре БПЛА были уничтожены над Московским регионов, еще шесть - над Калужской областью.
Также два беспилотника были сбиты над Тульской областью.
Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали 12 украинских дронов самолетного типа в Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru