Российские средства ПВО перехватили и сбили 14 БПЛА ВСУ
19 июля 202516:31
Российские средства ПВО сбили и перехватили 14 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В МО РФ уточнили, что беспилотники ВСУ были уничтожены в период с 11:30 до 15:00.
Так, восемь БПЛА были сбиты на Брянской областью, еще четыре - над Московской. По одному БПЛА уничтожили на территориями Тверской и Калужской областей.
Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали 12 украинских дронов самолетного типа в Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Российские средства ПВО перехватили и сбили 14 БПЛА ВСУ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru