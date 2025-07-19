Российские средства ПВО перехватили и сбили 14 БПЛА ВСУ

В МО РФ уточнили, что беспилотники ВСУ были уничтожены в период с 11:30 до 15:00.

Так, восемь БПЛА были сбиты на Брянской областью, еще четыре - над Московской. По одному БПЛА уничтожили на территориями Тверской и Калужской областей.

Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали 12 украинских дронов самолетного типа в Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

