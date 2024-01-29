Ярославский губернатор заявил о предотвращении атаки дрона на НПЗ «Славнефть-ЯНОС»

Атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» предотвратили в Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

СМИ: Беспилотник атаковал НПЗ в Ярославле

Ранее СМИ сообщили, что беспилотник самолетного типа упал на НПЗ близ установки гидрокрекинга.

Евраев подчеркнул, что атаку дрона на объект предотвратила система радиоэлектронной борьбы.

«Пострадавших нет, возгорания нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте инцидента работают правоохранители и сотрудники специальных служб.

Между тем Минобороны сообщило об уничтожении дрона самолетного типа над территорией Брянской области, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:НПЗБеспилотникиЯрославская Область

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