Ярославский губернатор заявил о предотвращении атаки дрона на НПЗ «Славнефть-ЯНОС»
Атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» предотвратили в Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
Ранее СМИ сообщили, что беспилотник самолетного типа упал на НПЗ близ установки гидрокрекинга.
Евраев подчеркнул, что атаку дрона на объект предотвратила система радиоэлектронной борьбы.
«Пострадавших нет, возгорания нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте инцидента работают правоохранители и сотрудники специальных служб.
Между тем Минобороны сообщило об уничтожении дрона самолетного типа над территорией Брянской области, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru